POL-WHV: Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

Varel (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu mehreren Einbrüchen in der Kleingartenkolonie in der Panzerstraße. Die bislang unbekannte Täterschaft betrat das Gelände und brach dort in mehrere Gartenlauben ein. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451/9230 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

