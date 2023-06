Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: GRO-RE-KA-Senatoren bei der Polizei



Zur Senatorensitzung der etwas anderen Art war die GRO-RE-KA (Große Recklinghäuser Karnevalsgesellschaft) Mittwochabend im Recklinghäuser Polizeipräsidium zu Besuch. Es ging um Polizeigeschichte, die Arbeit auf der Leitstelle und mehr. Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen, selbst GRO-RE-KA-Senatorin, empfing die 16-köpfige Gruppe zunächst im historischen Sitzungssaal des Präsidiumsgebäudes.

Die Behördenleiterin gab den karnevalistischen Würdenträgern einen kurzen Überblick über den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums, 11 Städte mit rund 730.000 Bürgerinnen und Bürgern, über die Zusammenarbeit mit drei Staatsanwaltschaften und sechs Amtsgerichten sowie über die Entwicklung der Kriminalitäts- und Verkehrslage im Kreis Recklinghausen und der Stadt Bottrop. Anschließend besichtigte die Senatorenrunde die neue Leitstelle im 2021 eingeweihten Anbau und war sichtlich beeindruckt von der Einsatzzentrale der Polizei, einer der modernsten im Land. Auch die neuen Gewahrsamszellen besichtigten die Senatorinnen und Senatoren.

Zum Abschluss führte die Polizeipräsidentin ihre Gäste durch die zum 100-jährigen Jubiläum im vergangenen Jahr eröffnete, neue Ausstellung zur Geschichte der Recklinghäuser Polizei. In dieser wird die Erinnerung an Verbrechen Recklinghäuser Polizisten in der Zeit der NS-Diktatur wachgehalten und an Ereignisse wie das Gladbecker Geiseldrama 1988 erinnert.

