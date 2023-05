Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Jugendliche bei Diebstahl erwischt

Wilhelmshaven (ots)

Am 11.05.2023 kam es zur Mittagszeit zu einem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Marktstraße in Wilhelmshaven. Eine Mitarbeiterin des Geschäftes stellte fest, dass zwei Kundinnen in der Umkleidekabine Kleidung anprobierten und im Anschluss leere Kleiderbügel sowie abgerissene Etiketten hinterließen. Die 14- und 15-jährigen Wilhelmshavenerinnen räumten die Tat anschließend ein und händigten die Kleidung im Wert von knapp 100 EUR aus. Gegen die Beiden wurde eine Strafanzeige gefertigt.

