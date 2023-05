POL-WHV: ... und plötzlich sind Vater oder Mutter verschwunden

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Immer wieder erhält die Polizei Meldungen über vermisste Personen.

Vor allem ältere, demente oder pflegebedürftige Personen werden als vermisst gemeldet, weil sie nicht wieder nach Hause finden. Sie haben Probleme mit der Orientierung oder erkennen gewohnte Orte nicht mehr und geraten dadurch in gefährliche Situationen. Hier muss die Polizei sofort handeln und die Suche einleiten, in der Hoffnung diese zeitnah aufzufinden. Wenn ein Mensch vermisst wird, ist das eine schreckliche Situation für alle Betroffenen. Für die Angehörigen, die pflegenden Personen und oft auch für den vermissten Menschen selbst. Doch was passiert, wenn sich eine Person beim Spaziergang verläuft oder die Person das Haus bzw. die Pflegeeinrichtung unbemerkt verlässt? Und was können Sie eventuell selbst als vorbereitende Maßnahme tun? Die Polizeidirektion Oldenburg möchte Ihnen hierzu eine Hilfestellung an die Hand geben. Der Flyer "Hinweise für Senioren- und Pflegeeinrichtungen" bietet die wichtigsten Informationen im Überblick sowie ein Formular zur Erfassung von Daten zur Person.

Des Weiteren haben wir für Sie ein ausführliches Formular zu Erfassung von Personendaten sowie ein Infoblatt auch für Angehörige abgelegt.

Der Präventionsbeauftragter Eugen Schnettler der Polizei Varel hat sich an dieser Aktion beteiligt und in seinem Bereich 17 Einrichtungen aufgesucht und die Flyer dort persönlich verteilt. Die Einrichtungsleitungen zeigten sich sehr dankbar für die Unterstützung und werden die Formulare auch für Fortbildungsveranstaltung nutzen.

Unter dem folgenden Link gelangen Sie zu den Dokumenten:

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/startseite/praevention/tipps_und_informationen/

