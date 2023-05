POL-WHV: Diebstahl von Kupferkabeln in Wilhelmshaven

Schortens (ots) - Am Mittwoch, 10.05.23, kam es in den frühen Morgenstunden in der Plaggestr. in Schortens zu einem Verkehrsunfall. In Höhe der dortigen Grundschule streiften sich Im Begegnungsverkehr ein weißer Klein-LKW sowie ein heller Renault. Der Fahrer des Klein-LKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem verursachenden ...

mehr