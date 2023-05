Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerpunktkontrolle von Polizei und Zoll - Polizei erfreut über positive Bilanz!

Jever (ots)

In der Nacht vom 06.05.2023 auf den 07.05.2023, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 02:00 Uhr, führten Beamte des Polizeikommissariats Jever mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven, der Diensthundeführergruppe Oldenburg sowie des Zollamtes Wilhelmshaven im Bereich des Nordkreises Frieslands Verkehrskontrollen durch. Der Schwerpunkt dieser Kontrollen lag im Bereich der Erkennung von alkohol- und drogenbeeinflussten Fahrzeugführern sowie des Mitführens von verbotenen Waffen oder Betäubungsmitteln. Hierbei konnten die Beamten ein weitgehend positives Resümee ziehen. Insgesamt wurde am Abend durch alle Kontrollkräfte eine dreistellige Anzahl an Fahrzeugen kontrolliert. Neben vereinzelter geringfügiger Verkehrsordnungswidrigkeiten konnte lediglich bei einer Kontrolle im Nahbereich einer Sander Diskothek ein 25-jähriger Führer eines PKW aus Zetel festgestellt werden, der unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Bei diesem konnte eine Atemalkoholkonzentration von über 0,5 Promille festgestellt werden. Diese Person erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot, 2 Punkte im Fahreignungsregister sowie ein Bußgeld von mindestens 500 Euro zuzüglich Verwaltungs- und Verfahrenskosten. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Nach wie vor stellen Alkohol-und Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr eine große Problematik dar. Die Polizei warnt: Eine Teilnahme am Straßenverkehr in berauschtem Zustand ist eine Gefährdung für sich selbst und die Allgemeinheit! In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Alkohol-und Drogenfahrten häufig zu hohen Bußgeldern, Punkten und sogar zu Führerscheinentzug führen können.

Im Bereich des Polizeikommissariats Jever konnten im Jahre 2022 51 durch Alkohol beeinflusste Fahrzeugführer und 32 durch Drogen beeinflusste Fahrzeugführer durch die Beamten festgestellt werden. Aufgrund dessen werden die Beamten der hiesigen Dienststellen auch weiterhin im hohen Maße Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit durchführen.

