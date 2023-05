POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens

Sande (ots) - Am späten Montagnachmittag, 08.05.2023, erhielt die Polizei Kenntnis von einer leblosen Person am Sander See. Besucher des Sees bemerkten gegen 17:30 Uhr eine im Wasser treibende Person, welche sich in Bauchlage an der Wasseroberfläche befand, so dass sie sofort die Polizei alarmierten. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte die Person bergen, der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Bei ...

