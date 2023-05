Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tödlicher Badeunfall im Sander See

Sande (ots)

Am späten Montagnachmittag, 08.05.2023, erhielt die Polizei Kenntnis von einer leblosen Person am Sander See. Besucher des Sees bemerkten gegen 17:30 Uhr eine im Wasser treibende Person, welche sich in Bauchlage an der Wasseroberfläche befand, so dass sie sofort die Polizei alarmierten.

Die hinzugezogene Feuerwehr konnte die Person bergen, der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Bei der Person handelt es sich um einen 71-jährigen aus Wilhelmshaven kommenden Mann.

Nach Aufnahme der Ermittlungen geht die Polizei von einem Badeunfall aus. Eine Fremdeinwirkung kann nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden.

