PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Gefährliche Körperverletzung+++Körperverletzung nach Streit unter Jugendlichen+++Brand in Scheune+++Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss+++Verkehrsunfall+++

Limburg (ots)

(rk) Pressemeldung 12.03.2023 PD Limburg-Weilburg

1. Gefährliche Körperverletzung

Tatort: 65549 Limburg, Eschhöfer Weg 4

Tatzeit: Sa. 11.03.2023, 14:07 Uhr

Am Samstagnachmittag wurde der Polizei eine Schlägerei mit mehreren Personen im Bereich des Ruderclubs an der Lahn gemeldet. Die entsendete Streife konnte nur noch den 25-jährigen Geschädigten aus Braunfels vor Ort antreffen. Dieser gab an, dass es aufgrund von Beziehungsstreitigkeiten zum Treffen mit den Beschuldigten gekommen sei. Die Personen, die er namentlich nicht kennt, seien jedoch sofort auf ihn losgegangen und hätten ihn geschlagen, unter anderem auch mit einem "Wischmop". Hierdurch habe er Verletzungen an der Hand erlitten. Anschließend seien die 4-5 Beschuldigten in ein Fahrzeug eingestiegen und geflüchtet. Eine Fahndung nach den Beschuldigten verlief erfolglos. Die Personen werden wie folgt beschrieben:

- Ca 20-25 Jahre - südländisches Erscheinungsbild - alle mit blauer Jeans bekleidet - eine Person trug einen hellblauen Rollkragenpullover

Hinweise werden bei der Polizeistation Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 entgegengenommen.

2. Körperverletzung

Tatort: Großmannswiese 2a, 65594 Runkel-Ennerich (Rewe) Tatzeit: Sa. 11.03.2023, 16:19 Uhr

Zur Tatzeit kam es in Ennerich vor dem Rewe Markt zur Körperverletzung eines Jugendlichen durch eine männliche unbekannte Person. Der 14-jährige Geschädigte aus Limburg geriet mit anderen Jugendlichen vor dem Eingang des Marktes in Streit, als sich eine ihm unbekannte Person in den Streit einmischte, und ihn in den "Schwitzkasten" nahm. Anschließend entfernte sich die Person vom Tatort. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen am Hals.

Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: - 25-30 Jahre - 175cm - 180cm - Gebräunte Haut - Bekleidet mit einer braunen Schaffelljacke und einer braunen oder gelben Wollmütze

Hinweise werden bei der Polizeistation Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 entgegengenommen.

3. Brand in Scheune

Ereignisort: Kalkstraße, 65606 Villmar Ereigniszeit: Sa. 11.03.2023, 22:05 Uhr

Am späten Samstagabend bemerkten die Hausbewohner eines Wohnhauses in Villmar Brandgeruch im Hof des Hauses. Daraufhin konnte festgestellt werden, dass in der angrenzenden Scheune ein Stromkasten in Brand geraten war. Dieser konnte durch die Feuerwehr Villmar gelöscht werden. Ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000EUR.

4. Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Tatort: Hospitalstraße/Faulbacher Straße, 65589 Hadamar Tatzeit: So. 12.03.2023, 00:00 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen meldete ein Zeuge, dass er soeben gesehen habe, wie ein Fahrzeug erst im Kreisel Hospitalstraße in Hadamar die Schilder umgefahren hat und anschließend noch gegen die Schulmauer in der Hospitalstraße gefahren sei. Anschließend sei er ausgestiegen und weggegangen. Die hinzugerufene Streife konnte den 60-jährigen Beschuldigten aus Hadamar an der Halteranschrift ermitteln und feststellen, dass die Person unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Weiterhin war sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

5. Trunkenheitsfahrt

Tatort: B49, Ausfahrt Obertiefenbach Tatzeit: So. 12.03.2023, 00:22 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle stellte die Streife bei der 32-jährigen Fahrzeugführerin aus Höchstberg Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, so dass bei der Dame eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

6. Verkehrsunfall mit Sachschaden

Unfallort: Elisabeth-Koch-Straße 1, 65597 Hünfelden Unfallzeit: So. 12.03.2023, 07:02 Uhr

Am Sonntagmorgen geriet der 60-jährige Fahrer aus Hünfelden auf der Elisabeth-Koch-Straße in Dauborn aus bisher ungeklärter Ursache in den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die dortige Ampelanlage. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und kam, auf dem Dach liegend, mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt. Sowohl das Fahrzeug als auch die Ampelanlage wurden bei dem Unfall beschädigt. Derzeit wird von einem Sachschaden von ca. 10.000EUR ausgegangen. Für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme musste die L3022 zwischen Dauborn und Kirberg in beide Richtungen für ca. 2,5 Stunden komplett gesperrt werden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell