POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Hillesheim (ots) - Am 12.11.2022 vermutlich um die Mittags- bzw. frühe Nachmittagszeit entwendeten bisher unbekannte Täter einen im Bereich des Parkplatzes des "Hagebaumarktes" in Hillesheim abgestellten PKW-Anhänger, welcher dort grundsätzlich angemietet werden kann. Hinweise zu den Taten dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, ...

