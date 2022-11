POL-PDWIL: Diebstahl eines Anhängers

Gerolstein (ots) - Am 12.11.2022 zwischen 10:00 Uhr und 16:30 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich des Parkplatzes des "ALDI"-Marktes in Gerolstein abgestellten Personenkraftwagen (Ford Fiesta) und beschädigten diesen, indem vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes die Fahrerseite zerkratzt wurde. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 ...

mehr