POL-WHV: Mehrere Kelleraufbrüche in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum 8.5.2023 kam es in der Schulstraße in Wilhelmshaven zu sechs Kelleraufbrüchen in einem Mehrparteienhaus. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich durch das Aufkneifen der Vorhängeschlösser Zugang zu den Kellerräumen. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421/942-0 zu melden.

