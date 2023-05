POL-WHV: Fahrten ohne Fahrerlaubnis

Varel (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag gelangten Unbekannte auf das Gelände eines Autohandels in der Gewerbestraße. Dort bockten sie vier Neufahrzeuge auf und entwendeten anschließend von diesen vier Komplettsätze Reifen und Felgen. Dadurch entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am ...

