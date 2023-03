Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Unfall auf Supermarktparkplatz gesucht

Hückelhoven (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Am Parkhof ereignete sich am Montag, 13. März, gegen 14.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen SUV fuhr auf dem stark frequentierten Parkplatz über den Fuß einer Passantin. Diese kam dadurch nach eigenen Angaben zu Fall und verletzte sich an der Hand. Der Fahrer des Wagens hielt an, um den Vorfall zu klären. Während des Gesprächs kam ein weiterer Mann hinzu, der offensichtlich Zeuge des Unfalls geworden war und mischte sich nach Angaben der Frau in das Gespräch ein. Dabei wirkte er so verbal aggressiv, dass die Fußgängerin sich sicherheitshalber entfernte und die nächste Polizeiwache aufsuchte, um den Unfall anzuzeigen. Der Fahrer des schwarzen SUV mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) war etwa 70 bis 75 Jahre alt und hatte einen runden Kopf. Er trug eine Brille und eine "Schiebermütze". Der unbekannte Zeuge war sehr groß und sehr schlank. Er trug dunkle Kleidung mit weißen Elementen, eine Strickmütze (Halbmütze) und wirkte arabisch oder türkisch. Diese beiden Personen, sowie Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden. Alternativ können Sie auch Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

