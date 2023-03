Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall am Kreisverkehr

Übach-Palenberg (ots)

Eine 64-jährige Frau aus Übach-Palenberg fuhr am 13. März (Montag), gegen 12.55 Uhr, mit ihrem Pkw Mercedes Benz auf der Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung Roermonder Straße kommend in Richtung Kreisverkehr. Vor ihr in gleicher Richtung war zu diesem Zeitpunkt ein 60-jähriger Mann aus Übach-Palenberg unterwegs in seinem Pkw Hyundai. Am Kreisverkehr fuhr die 64-Jährige auf das Heck des verkehrsbedingt wartenden Pkw des Übach-Palenbergers auf und schob diesen dadurch zunächst in den Kreisverkehr und dann in Richtung eines dortigen Baumes. Der Mann konnte noch sein Fahrzeug zur Seite lenken, woraufhin der Mercedes der Frau gegen den Baum prallte. Durch den Unfall wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle für den Verkehr gesperrt.

