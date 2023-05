Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 05. - 07.05.2023

Jever (ots)

Unachtsamkeit endet mit 200m langer Ölspur

Am 05.05.2023, gegen 10:00 Uhr, wird die Polizei durch den Baubetriebshof Schortens über eine größere Fahrbahnverunreinigung am Kreisverkehr an der Upjeverschen bzw. Husumer Straße informiert. An der vorgenannten Örtlichkeit können die eintreffenden Polizeibeamten eine ca. 200m lange Ölspur feststellen. Die bereits vor Ort befindlichen Mitarbeiter des Baubetriebshofes sind zu diesem Zeitpunkt bereits dabei, die Zuflüsse zur Kanalisation mit Ölsperren abzusichern und die Fahrbahnreinigung wird letztlich später durch eine Spezialfirma übernommen. Als Verursacher der Verunreinigung gibt sich ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Saarbrücken zu erkennen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fährt der Fahrzeugführer beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr aus Unachtsamkeit auf die Verkehrsinsel auf, welche die Ein- bzw. Ausfahrt zur Husumer Straße mittig begrenzt. Dabei wird die Ölwanne des Fahrzeuges beschädigt, so dass es zum Auslaufen von Betriebsstoffen und zur Entstehung der vorgenannten Ölspur kommt.

Erneuter Verkehrsunfall auf der B210 in Höhe Jever/Vereinigung Nachdem es am 30.04.2023 bereits zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B210 in Höhe Vereinigung gekommen war, muss die Polizei Jever erneut am 06.05.2023 zur gleichen Örtlichkeit ausrücken. Gegen 11:40 Uhr kommt es auf der B210 in Fahrtrichtung Wittmund zu einem Unfall mit zwei beteiligten Pkw. Aufgrund eines Abbiegemanövers, muss in Höhe "Vereinigung" ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus Sande verkehrsbedingt abbremsen. Eine 19-jährige Fahrzeugführerin erkennt dies zu spät und fährt auf den Pkw des Vorausfahrenden auf. Beide Unfallbeteiligten werden leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Da an der Unfallstelle auch Betriebsstoffe auslaufen, muss die B210 für Säuberungsarbeiten zwischenzeitlich halbseitig gesperrt werden.

Vermisste, ältere Dame kann wohlbehalten angetroffen werden

Am 06.05.2023, gegen 03:20 Uhr, wird das Polizeikommissariat Jever darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich eine 95-jährige und an Demenz leidende Schortenserin von zu Hause in unbekannte Richtung entfernt hat. Die umgehend entsandten Einsatzkräfte aus Jever, Varel und Wilhelmshaven beginnen daraufhin mit der Absuche des Nahbereichs. Auf einem nahegelegenen Schulgelände kann die ältere und offensichtlich orientierungslose Dame angetroffen und wohlbehalten wieder nach Hause gebracht werden.

