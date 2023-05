Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei für die Stadt Wilhelmshaven für das Wochenende vom 5. - 7. Mai 2023

Wilhelmshaven (ots)

Raubtaten

Nach ersten Ermittlungen kam es in der Stadt, Grenzstraße/Peterstraße und Bahnhofstraße/Kieler Straße, zu zwei Raubtaten. In der Zeit nach 5 Uhr wurden an beiden Orten Personen vermutlich durch zwei Täter angegangen und es wurde jeweils die Geldbörse entwendet. Mögliche Zeugen der Auseinandersetzungen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 04421/9420 in Verbindung zu setzen. Möglicherweise kann ein Taxifahrer am letztgenannten Tatort sachdienliche Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an.

Einbruchversuch

In der Nacht zu Sonntag gegen 01:30 Uhr beobachtet ein Zeuge mehrere Personen, die sich an der Zugangstür zu einem Kiosk in der Peterstraße zu schaffen machen. Auf Ansprache flüchten die Personen. Nach Eintreffen der Polizei werden Aufbruchspuren an der Tür festgestellt. Es wird wegen eines versuchten Einbruchs ermittelt.

Pkw-Aufbrüche

Samstagmorgen werden insgesamt drei Pkw-Aufbrüche im Maadebogen angezeigt. In zwei Fällen wurden Scheiben eingeschlagen und Gegenstände aus abgestellten Fahrzeugen entwendet. In einem Fall wurde ein Schloss beschädigt, das Auto aber nicht geöffnet.

Sachbeschädigung an Pkw

Im Bereich der Kniphauser Straße, Wilhelmshaven, werden in der Nacht zu Samstag, Mitternacht bis 02:00 Uhr, erneut parkende Pkw beschädigt. An sieben Fahrzeugen werden Schäden an Außenspiegeln festgestellt. Nach ähnlichen Taten am 1. Mai und dritten Mai sind bislang mehr als 30 Fahrzeuge betroffen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel.: 04421/942-0 zu melden.

Verkehrsdelikt

Verkehrsunfall mit Trunkenheit und versuchter Flucht Freitag gegen 16:00 Uhr sollte ein Rollerfahrer im Dodoweg, Wilhelmshaven, durch die Polizei kontrolliert werden. Beim Anhalten verlor der Rollerfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen den Streifenwagen. Anschließend versuchte der Rollerfahrer, sich zu Fuß zu entfernen, konnte aber nach kurzer Flucht gestoppt werden. Bei dem 27-jährigen wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt (0,75 Promille). Zudem ist er nicht im Besitz eines Führerscheins.

Trunkenheit im Verkehr/Einfluss von Betäubungsmitteln In der Nacht zu Sonntag wurde ein 69-jähriger Pkw-Fahrer in der Gökerstraße kontrolliert. Es wurden Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,03 Promille. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Bei einer weiteren Kontrolle in der Genossenschaftstraße wurde bei einer 39-jährigen Pkw-Fahrerin Drogenbeeinflussung festgestellt. Zudem war sie nicht im Besitz eines Führerscheins und im Fahrzeug wurden noch geringe Mengen an Drogen gefunden. Nach der durchgeführten Blutentnahme erwarten die Dame jetzt mehrere Verfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell