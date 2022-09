Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 15-Jährigen mit Schlagstock im Bochumer Hauptbahnhof

Bild-Infos

Download

Bochum - Essen (ots)

Gestern Abend (14. September) hielten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Bochum einen Jugendlichen an. Der polizeilich Bekannte trug in seiner Jackentasche einen verbotenen Teleskopschlagstock mit sich.

Gegen 19 Uhr bestreiften die Einsatzkräfte den Bochumer Hauptbahnhof als ihnen ein 15-Jähriger auffiel. Die Beamten hielten den Essener an und kontrollierten ihn. Dabei stellten sie fest, dass er in seiner Jackentasche einen Schlagstock führte. Da ein Teleskopschlagstock als verbotene Waffe eingestuft ist und der 15-Jährige in der Vergangenheit bereits wegen Gewaltdelikten aufgefallen war, stellten die Polizisten diesen sicher.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Nachdem die Einsatzkräfte die Mutter des Esseners informiert hatten, konnte der Jugendliche seine Heimreise antreten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell