POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven

Jever (ots) - Am 04.05.2023 um 13:10 Uhr überholt der/die bislang unbekannte Fahrzeugführer/in den Zeugen in Jever, OT Sandelerhorsten, in einer unübersichtlichen Kurve, sodass der Zeuge von der Fahrbahn abkommt, Berme aufwühlt und einen Leitpfosten beschädigt. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher unerkannt vom Unfallort. Zeugen die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in ...

