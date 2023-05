Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schlauchboot entwendet

Sande (ots)

Zur Zeit unbekannte Täter haben zwischen dem 30.04.2023, 10:00 Uhr, und dem 01.05.2023, 09:00 Uhr, ein Schlauchboot entwendet welches in Höhe eines Krankenhauses in Sande, im Ems-Jade-Kanal fest vertäut gelegen hat. Es handelt sich um ein Schlauchboot der Marke Viamare in grau und ist etwa 2,2 m lang. Zudem ist das Schlauchboot mit einem Außenborder der Marke Yamaha ausgerüstet. Zeugen die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04422 9997521 mit der Polizei in Sande in Verbindung zu setzen.

