Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Schortens

Schortens (ots)

Am 03.05.2023, gegen 16:15 Uhr, befuhr die 23-jährige Führerin eines Pkw die Plaggestraße in Schortens in Richtung Im Gewerbegebiet. Die 64-jährige Führerin eines Pkw bog zu diesem Zeitpunkt vom Nordfrost-Ring nach links in die Plaggestraße ab. Dabei übersah sie die bevorrechtigte 23-jährige in deren Pkw. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen.

Die jüngere Frau wurde dabei leicht verletzt. An beiden Pkw entstanden größere Sachschäden, so dass diese nicht mehr fahrbereit waren.

