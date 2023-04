Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: 81jährige Vermisste aus Bad Fallingbostel wohlbehalten angetroffen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 29.04.2023 Nr. 1

29.04 / 81jährige Vermisste aus Bad Fallingbostel wohlbehalten angetroffen

Bad Fallingbostel: Die per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte Frau wurde am Samstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr von einer Polizistin, die privat unterwegs war, am Tietlinger Lönsweg wohlbehalten angetroffen. Die Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Fahndung wurde eingestellt.

