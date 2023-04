Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Ein spannender Tag für 70 Kinder bei der Polizei im Heidekreis

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Heidekreis (ots)

27.04 / Ein spannender Tag für 70 Kinder bei der Polizei im Heidekreis Heidekreis: Einen spannenden Tag durften insgesamt 70 Nachwuchspolizisten und -polizistinnen im Rahmen des Zukunftstages in den Polizeidienststellen Soltau, Munster und Walsrode erleben. Noch während der Begrüßung der Kinder und Jugendlichen im Gebäude des Zentralen Kriminaldienstes in Soltau ging ein Anruf von der Wache ein, in dem um Unterstützung bei der Spurensuche nach einer PKW-Sicherstellung gebeten wurde. Die jungen Spürnasen durchsuchten fleißig die vorbereiteten Fahrzeuge nach Beweismitteln wie Handys, Schuhen, Schraubenziehern, Kennzeichen und Notizzetteln. Im Anschluss mussten die Gegenstände natürlich auf Fingerabdrücke untersucht werden. Es wurde gepinselt und geklebt um jede Spur zu sichern, über Funk Fahrzeug und Kennzeichen überprüft und die Spuren dem Fachkommissariat für Forensik zur Untersuchung übergeben. Eine Besichtigung von Wache, Zellen und Schießkino sowie die erkennungsdienstliche Behandlung mit Fingerabdrücken und Fotos durfte natürlich nicht fehlen, bevor die Diensthundeführer mit ihren Hunden großes Interesse bei den Kindern weckten. Auch in Munster gab es viel zu sehen: Eine Vorführung der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Heidekreis sorgte für staunende Gesichter. Spannend wurde es, als die Kinder selber mit einer Ramme versuchen konnten, eine eigens dafür gezimmerte Tür zu öffnen. In einem Tatort im Keller durften sich die jungen Polizisten dann in der Spurensuche üben. Neben dem Einsatzgeschäft auf der Wache weckten Streifenwagen und Polizeiausrüstung großes Interesse. In Walsrode erlebten 26 Kinder einen ereignisreichen Vormittag. Auch hier sorgten die Diensthunde und die Vorführung der Verfügungseinheit für Freude und staunende Gesichter. Die Kinder durften sich in der Spurensuche und -sicherung üben, die Zellen besichtigen und vor allem viele Fragen rund um den Polizeiberuf stellen. Das Interesse an dem Zukunftstag bei der Polizei war in diesem Jahr enorm. Viele Plätze waren schon früh vergeben. Wer sich für den Polizeiberuf interessiert und Informationen über Vorrausetzungen, Studium oder auch Praktika erhalten möchte, kann sich an das Präventionsteam der Polizeiinspektion Heidekreis wenden. Als Ansprechpartner stehen Polizeioberkommissarin Geske unter 05191/9380-107 oder Kriminalhauptkommissarin Schwarz unter 05191/9380-108 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell