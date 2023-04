Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Verkehrsunfallflucht, PKW beschädigt, Trickdiebstahl

Heidkreis (ots)

26.04 / Verkehrsunfallflucht

Munster: Am Mittwoch, zwischen 13.00 Uhr und 17.55 Uhr kam es im Hagebuttenweg zu einem Verkehrsunfall bei dem ein am Fahrbahnrand parkender PKW beschädigt wurde. Nachdem eine Anwohnerin einen lauten Knall wahrgenommen hat, beobachtete die Frau, wie ein auf der Fahrbahn liegendes Kleinkraftrad gerade aufgehoben wurde. Dieses befand sich unmittelbar in Höhe des beschädigten VW Passat. Nachdem das Kleinkraftrad aufgerichtet wurde, entfernten sich zwei Personen damit unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

27.04 / PKW beschädigt

Bad Fallingbostel: Am Donnerstag gegen 21.49 Uhr wurde in der Straße am Bahnhof ein parkender PKW beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Beifahrerseite eines parkenden Dacia. Es entstand ein Schaden von circa 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

27.04./ Trickdiebstahl

Bispingen: Am Donnerstag gegen 14.05 Uhr verwickelte eine Dame den Mitarbeiter eines Cafés in der Hauptstraße in ein Gespräch und bat um das Wechseln von Geld. Dabei wurden dem hilfsbereiten Mann unbemerkt 200 Euro Bargeld aus der Kellnerbörse entwendet. Hinweise nimmt die Polizeistation Bispingen unter 05194/982460 entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell