Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Bargelddiebstahl durch angebliche Handwerker bei Dachreparaturarbeiten in Schortens

Schortens (ots)

Am 03.05.2023, gegen 13:50 Uhr, wurde ein 86-jähriger Schortenser, an seiner Wohnanschrift in der Feldhauser Straße in Schortens, von angeblichen Handwerkern aufgesucht. Diese boten die Durchführung von verschiedenen Dachreparaturarbeiten an.

Während des Aufenthalts der drei männlichen Personen auf dem Grundstück, wurde durch eine der Personen aus einem der Wohnräume des Bewohners eine größere Bargeldsumme entwendet.

Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen, auch im Hinblick auf verdächtige Fahrzeuge und Personen, gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell