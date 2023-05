POL-WHV: Unfallbeteiligter Pedelecfahrer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Varel (ots) - Am 02.05.2023 kam es gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Oldenburger Straße in Varel. Ein 28-jähriger Schortenser befuhr mit seinem Peugeot die Oldenburger Straße von Varel kommend in Rtg. Süden. Ein 19-jähriger Vareler befuhr zeitgleich mit seinem Honda die Oldenburger Straße in Rtg. Varel (nördliche Richtung). In Höhe der Einmündung Oldenburger Straße /Neuenweger Straße stoppte der Schortenser sein Fahrzeug, um nach links in die Neuenweger ...

