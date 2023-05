POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Sande

Wilhelmshaven (ots) - Am 02.05.2023 teilte eine 23jährige Fahrzeuginhaberin der Polizei gegen 1.30 Uhr mit, dass eine männliche Person auf der Kühlerhaube ihres Fahrzeuges schlafen soll. Als die Polizei in der Marktstraße eintraf, konnten sie einen jungen Mann antreffen, der in Embryonalstellung auf der Motorhaube schlief und einen Schraubendreher in der Hand hielt. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme konnten Hebelmarken ...

