Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221028-3: Fahndungserfolg: Einbrecher vorläufig festgenommen

Frechen (ots)

Polizeihund und Hubschrauber im Einsatz

In der Nacht zu Freitag (28. September) haben alarmierte Polizisten in Frechen-Königsdorf zwei Männer (37, 39) vorläufig festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, kurz zuvor in eine Baustelle eingebrochen zu sein. Mit einem Polizeihubschrauber und einem Diensthund fahndeten die Beamten nach den zunächst flüchtigen Männern und stellten sie in einem nahegelegenen Gleisbett. Bei den Festgenommenen fanden die Einsatzkräfte Diebesgut, Werkzeug, Mobiltelefone und zwei Fahrräder. Alle Gegenstände stellten die Beamten sicher.

Die Sicherheitsfirma der Baustelle an der L361 zwischen Frechen-Königsdorf und Kerpen-Horrem meldete gegen 1 Uhr verdächtige Personen, die sich mit Taschenlampen auf dem Baustellengelände bewegen würden. Polizisten trafen kurze Zeit später am Einsatzort ein und nahmen Geräusche aus einem Baucontainer wahr. Zwei männliche Verdächtige flüchteten beim Erblicken der Beamten durch ein Fenster des Containers in Richtung des nahegelegen Gleisbetts der Deutschen Bahn. Nachdem die Polizisten den Bahnverkehr umgehend gestoppt hatten, leiteten die Uniformierten die Fahndung mit Diensthund, Polizeihubschrauber und weiteren Unterstützungskräften ein. Der Diensthund nahm die Witterung auf und fand einen Verdächtigen (39) unter einem Metallplateau einer im Bau befindlichen Brücke. Mit Hilfe der Kameratechnik im Diensthubschrauber konnte ein Beamter den zweiten Verdächtigen (37) im Unterholz neben einem Brückenpfeiler ausmachen. Polizisten am Boden nahmen auch den 37-Jährigen schließlich fest.

Die beiden Verdächtigen sind im Bereich der Eigentumsdelikte mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Sie führten Taschenlampen, Handschuhe, schwarze Mützen und Werkzeuge mit sich. Im Tatortbereich des Containers fanden Uniformierte zudem einen Bolzenschneider, eine Zange und zwei Fahrräder. Im Anhänger eines Rades befand sich eine Tasche, ebenfalls mit einer Taschenlampen, einer Sturmhaube und einem Schraubendreher, sowie drei Trommeln mit Starkstromkabeln.

Zwei Polizisten übernahmen nach Abschluss der Maßnahmen die Sicherung des Tatorts. Währenddessen näherten sich zwei weitere Männer (43, 43) der Baustelle. Bei der der Personenkontrolle stellten die Beamten weitere mögliche Tatwerkzeuge und auch mutmaßliche Tatbeute bei den beiden sicher. Nach einer zweifelsfreien Identifizierung entließen die Beamten die beiden 43-Jährigen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell