LPI-J: Huch, das ist ja mein Bike...

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Mittwochfrüh kam es in Eisenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Krad. Die 33-jährige Fahrerin eines PKW Suzuki beabsichtigte in der Fabrikstraße einzuparken und stieß beim Rangieren an ein abgestelltes Krad. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

