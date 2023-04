LPI-J: Krad übersehen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - In den frühen Abendstunden am Mittwoch kam es in Kahla, Am Anger zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der 19-jährige Fahrer eines PKW BMW beabsichtigte rückwärts auszuparken und fuhr dabei gegen einen PKW Suzuki. Es entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

