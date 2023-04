LPI-J: Rückwärts aus Parklücke

Appolda (ots) - In der Nacht zum 12.04.2023 sind Unbekannte in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus in der Weimarischen Straße in Apolda eingebrochen. Durch ein Kellerfenster gelangten sie in das Gebäude und stahlen Badarmaturen im Wert von ca. 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Apolda unter der Telefonnummer 03644/541-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

