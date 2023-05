Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel

Varel (ots)

Am 02.05.2023 kam es gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Oldenburger Straße in Varel. Ein 28-jähriger Schortenser befuhr mit seinem Peugeot die Oldenburger Straße von Varel kommend in Rtg. Süden.

Ein 19-jähriger Vareler befuhr zeitgleich mit seinem Honda die Oldenburger Straße in Rtg. Varel (nördliche Richtung).

In Höhe der Einmündung Oldenburger Straße /Neuenweger Straße stoppte der Schortenser sein Fahrzeug, um nach links in die Neuenweger Straße abzubiegen.

Ein aus der Neuenwegener Straße nach rechts auf die Oldenburger Straße abbiegendes Fahrzeug ließ ihn zunächst abbiegen. Beim anschließenden Abbiegemannöver übersah er den entgegenkommenden Vareler.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Unfall kollidierte der Honda mit der Beifahrerseite am Straßenrand mit einer Fahrbegrenzung. Hierdurch wurde dieser zu einem wirtschaftlichen Totalschaden.

Die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt zur medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell