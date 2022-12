Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 82-Jähriger fällt auf Betrüger mit Jacken herein

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (05.12.) ist die Polizei von einem 82-jährigen Bergisch Gladbacher alarmiert worden, nachdem er realisiert hatte, dass er auf einen Betrüger hereingefallen war. Der Anzeigenerstatter berichtete gegenüber den Polizisten, dass er um 14:10 Uhr auf dem Weg zu einem Termin in Schubertstraße war.

Plötzlich hielt ein Pkw neben ihm an und der Fahrer sprach ihn an und meinte, dass man sich kennen würde. Der Mann erzählte eine längere Geschichte und bot ihm dann an, ihn in seinem weißen Kompaktwagen mit nach Bensberg zu nehmen. Auf der Fahrt erläuterte er, dass er eine Kleidermanufaktur am Gardasee besäße und ein Termin in der Nähe heute ausgefallen wäre. Daher bat er den Geschädigten darum, ihm wegen der vermeintlichen Bekanntschaft auszuhelfen und für drei Jacken einen Betrag von 500 Euro zu geben. Der Wert der drei Jacken sei wesentlich höher.

Der Geschädigte ließ sich darauf ein und man fuhr zu einer Bank, wo der Geschädigte das Geld abhob und dem vermeintlichen Geschäftsmann aushändigte. Erst dann wurde dem Geschädigten die vorgegaukelte Bekanntschaft und die erfundene Geschichte des Betrügers bewusst.

Eine genaue Beschreibung des Mannes oder das Kfz-Kennzeichen konnte der Geschädigte nicht nennen. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Betruges aufgenommen und die drei Jacken sichergestellt, die vermutlich einen deutlich geringeren Wert haben dürften. (ct)

