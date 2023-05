Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum 05.05.2023 bis 07.05.2023

Bild-Infos

Download

Zetel/Varel/Bockhorn (ots)

Verkehrsunfallgeschehen

Zetel - Am Freitagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei welchem der Fahrzeug-Führer eines Kleinkraftrades leicht verletzt wurde. Gegen 20:15 Uhr fuhr ein 21-jähriger Mann aus Zetel mit seinem Pkw Ford vom parallel der Oldenburger Straße verlaufenden Parkstreifen an, in der Absicht, auf der Fahrbahn zu wenden und seine Fahrt entgegengesetzt in Richtung Ortsmitte fortzusetzen. Dabei übersah er einen 16-jährigen Jugendlichen aus Varel, welcher auf seinem Kleinkraftrad Aprilia in Richtung Bockhorn unterwegs war. Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen am Bein zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Varel - Am Freitagnachmittag beabsichtigte eine 63-jährige Frau aus Varel mit ihrem Pkw Jeep vom Grundstück einer Senioreneinrichtung in die Oldenburger Straße einzufahren. Bei Querung des kombinierten Geh- und Radweges kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts herannahenden 16-jährigen Radfahrer, welcher den Radweg mit seinem Pedelec in falscher Richtung befuhr. Der jugendliche Radler stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad und am Pkw entstanden Sachschäden. Varel/ Obenstrohe - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer Am Samstagnachmittag befuhr ein 40-jähriger Mann aus Varel mit seinem Pkw die Wiefelsteder Straße im Ortsteil Obenstrohe in Richtung Süden. Beim Linksabbiegen in den Haidweg bemerkt er den entgegenkommenden Motorradfahrer, einen 60-Jährigen Mann, zu spät, sodass es zu einem Zusammenstoß kommt. Der 60-jährige Mann wird mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Westersteder Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher ist leicht verletzt. Beide Fahrzeuge werden erheblich beschädigt und müssen abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme der Polizei und des Abschleppvorgangs wird die Wiefelsteder Straße in Höhe des Unfallortes vollständig gesperrt. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Brand im Müllcontainer Zetel - Am Freitagabend nahm ein aufmerksamer Passant Brandgase wahr, lokalisierte diese in einem auf dem Schulgelände an der Straße Westerende stehenden Altpapiercontainer und alarmierte die Feuerwehr. Der Brand konnte noch in der Entstehungsphase eingedämmt werden, so dass der Schaden gering blieb. Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegen können, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Trunkenheit im Verkehr Varel - In der Nacht zum Sonntag wurde eine Polizeistreife auf einen 34-jährigen Mann aus Varel aufmerksam, welcher mit einem Motorrad Suzuki im Stadtgebiet Varel unterwegs war. Einem Anhaltesignal kam er zunächst nicht nach. Jedoch konnte er kurze Zeit später angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Eine Überprüfung an einem mobilen Atemalkoholmessgerät ergab einen Wert in Höhe von 0,86 Promille. Der Motorradfahrer muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Fahren ohne Fahrerlaubnis Bockhorn - Am späten Samstagabend unterzogen Beamte der Vareler Polizei an der Wilhelmshavener Straße einen Pkw und dessen Insassen einer Kontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass der männliche Fahrzeugführer erst 16 Jahre alt und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der junge Mann aus Wilhelmshaven muss sich nun einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis stellen. Gleiches gilt für die 19-jährige Fahrzeughalterin, welche mit Fahrzeug saß und die Fahrt unter diesen Umständen zuließ. Sachbeschädigung an Rhododendronhecke Varel - Am Samstag unternahm eine etwa zehnköpfige Gruppe Jugendlicher/ Heranwachsender eine Bollerwagentour durch Varel. Während sie kurz nach 19:00 Uhr den Streekmoorweg passierten, ließen sich drei junge, augenscheinlich alkoholisierte, Männer offenbar aus Übermut in eine zu einem Privatgrundstück gehörende Rhododendronhecke fallen und beschädigten diese dadurch. Nach Ansprache durch den Eigentümer flohen sie vom Ereignisort. Die Polizei in Varel hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell