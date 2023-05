Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung in der Parkstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am 09.05.2023 kam es gegen 13:45 Uhr in der Parkstraße in Wilhelmshaven zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwischen den drei untereinander bekannten Beteiligten kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung die im weiteren Verlauf eskalierte. Der 16-jährige Beschuldigte bewarf seine beiden Opfer mit Steinen und traf diese am Körper, woraufhin die Polizei verständigte wurde. Die schnell eintreffenden Polizeibeamten des Einsatz- und Streifendienstes konnten den Jugendlichen im Zuge der Fahndung ausfindig machen. Er erhielt einen Platzverweis und gegen ihn wurde eine Strafanzeige gefertigt. Die Opfer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell