Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens

Schortens (ots)

Am Mittwoch, 10.05.23, kam es in den frühen Morgenstunden in der Plaggestr. in Schortens zu einem Verkehrsunfall. In Höhe der dortigen Grundschule streiften sich Im Begegnungsverkehr ein weißer Klein-LKW sowie ein heller Renault. Der Fahrer des Klein-LKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461-984930 in Verbindung zu setzen.

