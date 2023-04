Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230418.1 Kiel: Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub

Kiel (ots)

Sonntagabend kam es am Schützenwall in Höhe Adelheidstraße zu einem Raub auf zwei männliche Personen. Die Täter flüchteten mit dem Raubgut. Die Kriminalpolizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Gegen 21:45 Uhr seien zwei männliche Jugendliche nach eigenen Angaben auf dem Gehweg des Schützenwalls in Richtung Ringstraße entlanggegangen. Etwa in Höhe einer Tankstelle seien ihnen fünf Personen entgegengekommen und hätten sie angerempelt. Sie hätten die Geldbörse der Jugendlichen gefordert. Zwei der fünf Personen hätten die Geschädigten zudem geschlagen. Die Täter seien mit der Geldbörse mitsamt Inhalt geflüchtet. Sie hätten sich nach der Tat getrennt und hätten sich in Richtung Ringstraße / Adelheidstraße beziehungsweise Schützenwall / Kronshagener Weg entfernt.

Die Täter sollen alle 15 bis 17 Jahre alt, 175 cm bis 180 cm groß und schlank gewesen sein. Sie hätten teilweise Jeans und teilweise Jogginghosen getragen. Einer der zwei Haupttäter hätte dunkle Haare gehabt und ein schwarzes Cap getragen. Bekleidet gewesen sei die Person mit einer dunklen Jeans, einer dunklen Weste und einer umgeschnallten Bauchtasche.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit diversen Streifenwagen verlief ohne Erfolg.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel sucht Zeuginnen und Zeugen, die die flüchtigen Täter gesehen haben oder anderweitig zur Tataufklärung beitragen können. Sie werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 in Verbindung zu setzen

Eva Rechtien

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell