Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230417.1 Kiel: Seeunfälle in der Schleusenanlage Kiel-Holtenau

Kiel (ots)

Am vergangenen Freitag gegen 15:45 Uhr kam es beim Einlaufen eines Frachters in die Schleusungsanlage Kiel-Holtenau, dortige Nordkammer, zu einem Seeunfall, bei dem ein Lotsensteg irreversibel beschädigt worden ist. Am Schiff konnten im Bugbereich oberhalb der Wasserlinie Farbabschürfungen und Verformungen im Bereich mehrerer Streben festgestellt werden. Gegen 21:00 Uhr stieß ein zweiter Frachter derselben Reederei gegen die Kaimauer der Schleusenkammer und riss dort einen Kantenschutz ab. Hierbei wurde die Betonschicht der Mauer zerstört. Die BG-Verkehr hat ein Weiterfahrverbot für beide Frachter ausgesprochen. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen. Der Schleusenbetrieb konnte uneingeschränkt aufrechterhalten werden. Die Ursachenermittlungen dauern an. Die Wasserschutzpolizei Kiel hat eine entsprechende Anzeige aufgenommen.

Stephanie Saß

