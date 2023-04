POL-KI: 230414.1 Kiel: Polizeistation Dietrichsdorf auch weiterhin geschlossen. Folgemeldung zu 230406.2.

Kiel (ots) - Samstagabend kam es in der Kieler Altstadt zu einem Raub auf eine männliche Person. Die Täter flüchteten mit dem Raubgut. Die Kriminalpolizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Nach Angaben des Geschädigten hätte er sich am 08.04.2023 gegen 21:15 Uhr in der Dänischen Straße aufgehalten, als eine Gruppe von sechs ...

