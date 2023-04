Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230415.1 Kiel: 86-jähriger Vermisster aus Kiel tot aufgefunden. Folgemeldung zu 230401.1, 230401.2 und 230405.3

Kiel (ots)

Der 86-jährige Kieler, der seit dem 30.03.2023 als vermisst galt, ist gestern Abend tot in seinem Pkw in der Kieler Förde aufgefunden worden. Ein Angler hatte zunächst nur das Kennzeichen des Pkw unter Wasser gesehen und aufgrund der gestrigen Berichterstattung in den Medien die Polizei informiert. Das Kommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 18:30 Uhr meldete sich der Angler beim Kriminaldauerdienst und teilte mit, dass er ein Kennzeichen im Hafenbecken des Marine Arsenals Kiel gesehen habe. Er habe im Verlauf des Tages die Berichterstattung zu der Suche nach einem 86-Jährigen aus Kiel gehört und gesehen und sei sich sicher gewesen, dass es sich um das Kennzeichen des ebenfalls gesuchten silbernen Pkw handeln würde.

Eine Streifenwagenbesatzung begab sich daraufhin zu dem von dem Angler angegebenen Ort und bestätigte dessen Beobachtungen. Ein Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt im Wasser nicht erkennbar.

Erst als die Wasserschutzpolizei mit einem Boot den Einsatzort aufsuchte, stellten die Einsatzkräfte vom Boot aus fest, dass sich ein silberner Pkw unter Wasser befinden würde. Mit einer Unterwasserdrohne nahmen die Beamtinnen und Beamten das Fahrzeug in Augenschein und stellten fest, dass sich eine leblose Person in diesem befinden würde.

Der Pkw wurde noch in der Nacht mittels eines Krans geborgen. Bei der leblosen Person im Fahrzeug handelte es sich um den vermissten 86-Jährigen aus Kiel.

Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie es dazu kommen konnte, dass der Pkw in die Förde gelangt ist, müssen jetzt die Ermittlungen ergeben. Hinweise auf eine Straftat liegen zurzeit nicht vor.

Wir bedanken uns insbesondere bei den Medien aber auch bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche nach dem Vermissten und bitten darum, die Vermisstenmeldung nicht weiter zu verbreiten und die veröffentlichten Fotos zu löschen.

Matthias Felsch

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell