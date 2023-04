Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230414.2 Kiel: 42-Jähriger mit gestohlenem Fahrrad angetroffen.

Kiel (ots)

Donnerstagmorgen trafen eine Beamtin und zwei Beamte des 2. Polizeireviers auf dem Hinterhof der Dienststelle auf einen 42-Jährigen, der im Verdacht steht, kurz zuvor ein Fahrrad in der Dänischen Straße entwendete zu haben. Der junge Mann hatte sich mit dem Fahrrad auf den Hinterhof begeben und andere auf dem Hof abgestellte Fahrräder angesehen. Das Fahrrad konnte noch am Vormittag an die rechtmäßige Eigentümerin ausgehändigt werden.

Gegen 08:15 Uhr erhielten die Beamtin und die beiden Beamten den Hinweis, dass sich eine Person auf dem Hinterhof der Dienststelle aufhalten würde. Die Person würde sich verdächtig verhalten. Die Beamtin und die Beamten begaben sich daraufhin auf den Hinterhof und trafen dort auf einen 42-Jährigen, der sich die auf dem Hof abgestellten Fahrräder anschaute.

Auf sein Verhalten und sein mitgeführtes Fahrrad angesprochen, machte der Mann widersprüchliche Angaben. Unter anderem sei angeblich eine Freundin zur Vernehmung auf der Dienststelle. Da der Beamtin und den Beamten bekannt war, dass sich zurzeit niemand zur Vernehmung im Dienstgebäude aufhielt und weil der 42-Jährige die Fahrräder auf dem Hinterhof angesehen hatte, stellten sie das mitgeführte Fahrrad, dass nicht zur Fahndung ausgeschrieben war, sicher. Der 42-Jährige erklärte, dass er noch am selben Tag einen Eigentumsnachweis vorlegen würde. Im Anschluss entließen ihn die Beamtin und die Beamten aus den polizeilichen Maßnahmen.

Gegen 11:20 Uhr erschien eine 22-Jährige auf dem 2. Polizeirevier und gab an, dass ihr Fahrrad entwendet worden sei. Sie äußerte, dass sie wenig Hoffnung habe, dass sie ihr Fahrrad wiedersehen würde. Die Erstattung einer Anzeige sei ihr jedoch trotzdem wichtig.

Bei der Beschreibung des entwendeten Fahrrades stellte sich heraus, dass es sich um das Fahrrad handelte, welches die Beamtin und die beiden Beamten am Morgen sichergestellt hatten. Es wurde nach der Erstattung der Anzeige wieder an die glückliche Eigentümerin ausgehändigt.

Matthias Felsch

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell