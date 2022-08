Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen gesucht

Neuenhaus (ots)

Am Donnerstag gegen 10:50 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Hauptstraße in Fahrtrichtung Veldhausen. Dabei geriet er in Höhe des dortigen Elektrofachgeschäfts nach rechts von der Fahrbahn ab und touchiert einen in einer Parklücke abgestellten Pkw. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer: 05943/92000 zu melden.

