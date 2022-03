Polizei Aachen

POL-AC: Metalldiebstahl und versuchter Einbruch in Kiosk - Polizei stellt drei Tatverdächtige

Eschweiler (ots)

In der letzten Nacht (28.03.2022) gingen der Polizei gleich drei Tatverdächtige nach Eigentumsdelikten ins Netz.

Am ehemaligen Röhrenwerk entdeckten Polizisten während ihrer Streifenfahrt gegen 00.30 Uhr Einbruchsspuren. Um die Ecke auf der Röher Straße konnten dann zwei verdächtige Männer an zwei geparkten Pkw festgestellt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass in den Fahrzeugen Einbruchswerkzeug, Metallschrott und mehrere Kabelstränge lagen. Ein Pkw hatte zudem gestohlene Kennzeichen angebracht. Die beiden 32- und 35- jährigen Männer wurden daraufhin festgenommen. Die Autos mit Inhalt wurden sichergestellt.

An einem Kiosk in der Indestraße beobachtete ein Anwohner wenig später ebenfalls einen verdächtigen Mann. Bei Eintreffen der Polizei flüchtete dieser und konnte in Tatortnähe gestellt werden. Am Kiosk konnten frische Aufbruchsspuren festgestellt werden. Der 21- jährige Tatverdächtige wurde festgenommen.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl bzw. Versuch aufgenommen. (pw)

