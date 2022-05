BPOL-HB: Frau verursacht Schnellbremsung von Güterzug

Hannover (ots) - Anlässlich des europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai 2022 weisen die PIRATEN Niedersachsen auf deren Benachteiligung speziell in den Bereichen Mobilität und Tourismus hin. Dieser Tag wurde 1992 von der "Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL)" ins Leben gerufen und findet 2022 zum ...

mehr