POL-GI: Raub auf Tankstelle+Diebstähle aus Fahrzeugen in Gießen und Grünberg+Kontrolleur geschlagen+ Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Wettenberg: Raub auf Tankstelle - Zeugenaufruf

Nach einem Raub in der Straße "Am Augarten" in Krofdorf-Gleiberg sucht die Polizei nach Zeugen. Am Mittwoch gegen 21.10 Uhr kam ein Unbekannter in eine Tankstelle und setzte sich vor dem Zeitungsstand auf den Boden, um sich augenscheinlich Zeitungen anzuschauen. Als ihn der Mitarbeiter etwa 20 Minuten später ansprach, sprang der Unbekannte auf. Er bedrohte den Angestellten mit einem Messer und forderte Bargeld. Zudem holte er sich aus einem Regal Tabakwaren. Anschließend flüchtete mit dem Raubgut in Richtung Gewerbegebiet. Er ist schlank, Mitte 20 Jahre und etwa 1,70 Meter groß. Er hat ein blasses Gesicht und war komplett schwarz gekleidet. Er trug einen Kapuzenpullover und eine medizinische Maske. Wem ist die beschriebene Person am Mittwoch gegen 21.30 Uhr oder ggf. auch schon davor in der Straße "Am Augarten" oder im näheren Umfeld aufgefallen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Kontrolleur zweimal geschlagen

Als zwei Fahrkartenkontrolleure am Dienstag die Personalien einer Frau feststellen wollten, kam ein unbekannter Mann dazu und schlug einem 49-jährigen Prüfer mindestens zweimal auf den Kopf. Die Frau war gegen 14.15 Uhr in der Buslinie 5 ohne Fahrschein unterwegs. Die englisch und vermutlich arabisch sprechende Frau konnte sich vor den Kontrolleuren nicht ausweisen und fing an zu telefonieren. Ein Kind, welches offenbar zu der Frau gehörte, füllte einen Personalbogen für die Frau aus. Kurze Zeit später stieg ein unbekannter Mann in den Bus und störte die Personalienfeststellung. Er schlug dann während des Streitgesprächs zweimal zu. In der Rabenauer Straße verließen die Frau, der Mann und das Kind den Bus und liefen in Richtung "Alte Schulstraße" davon. Der Mann ist zwischen 25 und 30 Jahren alt und 1,70 Meter groß. Er hat kurze, schwarze Haare und einen Bart. Er trug eine schwarze Jacke und eine Jeanshose. Die Frau ist zwischen 30 und 40 Jahren alt und etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß. Sie trug ein blaues Kopftuch, einen grünen langen Mantel und eine schwarze Handtasche. Wer hat den Vorfall in der Buslinie 5 in Wieseck beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der Beteiligten machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Grünberg: Werkzeuge und Geräte aus Transporter gestohlen

In der Bahnhofstraße entwendeten Diebe aus einem weißen VW Geräte Werkzeuge und einen Staubsauger. Die Unbekannten schlugen zwischen 16.00 Uhr am Dienstag und 13.00 Uhr am Mittwoch die Scheibe des Transporters ein und öffnete eine Tür. Mit dem Diebesgut machten sie sich aus dem Staub. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Diebstähle aus Fahrzeugen

Auf ein Portemonnaie hatten es Diebe in der Haydnstraße abgesehen. Die Unbekannten schlugen die Beifahrerscheibe eines geparkten braunen Opel Corsa ein und griffen dann zu. Die Nutzerin stellte den Diebstahl am Mittwoch gegen 16.55 Uhr fest. In der Liebigstraße entwendeten Unbekannte am Mittwoch zwischen 10.30 und 12.00 Uhr einen Rucksack aus einen unverschlossenen geparkten LKW Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzten.

Gießen: Auseinandersetzung in der Asylunterkunft

Am Mittwoch gegen 09.50 Uhr gerieten in der Asylunterkunft in der Rödgener Straße drei Bewohner in Streit. In dessen Verlauf kam es zu Schlägen und Tritten. Dabei erlitt ein 30-jähriger Algerier eine leichte Verletzung im Gesicht. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen einen 28-jährigen Tunesier und einen 27-jährigen Algerier eingeleitet.

Gießen: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Mittwoch (15.Februar) gegen 15.45 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau mit einem VW die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. In Höhe der Hausnummer 70 kam der VW-Fahrerin ein Unbekannter entgegen. Im Bereich einer Baustelle zog der Unbekannte auf die Fahrspur der 37-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Bei dem Unbekannten handelt es sich vermutlich um einen grauen Hyundai I30. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Staufenberg: Beim Wenden oder Ausparken Hyundai touchiert

2.000 Euro Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht zwischen Sonntag (12.Februar) 20.00 Uhr und Dienstag (14.Februar) 12.00 Uhr bei einer Unfallflucht in Mainzlar. Vermutlich beim Wenden oder Ausparken beschädigte ein Unbekannter in der Straße "Am Bahnhof" einen geparkten grauen Hyundai I20 an der vorderen Stoßstange und fuhr davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

B276/Laubach: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein bislang Unbekannter befuhr die Bundesstraße 276 von Laubach in Richtung Schotten. Dabei kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden, der am Freitag (10.Februar) gegen 11.00 Uhr festgestellt wurde, wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Gießen: Auf Parkplatz VW beschädigt

1.100 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines VW nach einer Unfallflucht von Montag (13.Februar) auf einem Parkplatz an der Ringallee. Vermutlich bei einem Parkmanöver touchierte ein Unbekannter den schwarzen Golf zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr an der Beifahrerseite und fuhr anschließend davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Ford beschädigt

Zwischen Dienstag (14.Februar) 15.00 Uhr und Mittwoch (15.Februar) 7.45 Uhr beschädigte ein Unbekannter auf einem Schotterparkplatz im Alten Wetzlarer Weg einen geparkten Ford. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Mustang zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Vermutlich handelt es sich beim dem Unfallverursacher um ein weißes Fahrzeug. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

B457/Fernwald: Auffahrunfall

Eine 61-jährige Frau in einem Skoda und ein 45-Jähriger in einem Mercedes hielten am Mittwoch (15.Februar) gegen 14.00 Uhr an einer roten Ampel der Bundesstraße 457 zwischen Lich und Gießen. Als die Ampel auf Grün wechselte, beschleunigte der Mercedes-fahrer zu stark und fuhr beim Anfahren auf den Skoda auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.800 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Einparken VW gestreift

Am Mittwoch (15.Februar) gegen 14.20 Uhr beabsichtigte eine 64-Jährige in einem Audi in der Bahnhofstraße (Höhe 93) in eine Parklücke einzuparken. Dabei streifte die Audi-Fahrerin einen geparkten VW. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

