Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Diebstahl im Zug

Mannheim (ots)

Dienstagmorgen (5. Dezember) hat ein 41-Jähriger beim Halt am Mannheimer Hauptbahnhof einem Reisenden im ICE eine Tasche entwendet. Bei den polizeilichen Maßnahmen sicherten die Bundespolizisten noch weiteres Diebesgut.

Gegen 09:10 Uhr informierte die Deutsche Bahn AG die Bundespolizei über eine männliche Person im ICE 78 auf dem Weg nach Mannheim, gegen die ein Fahrtausschluss durchgesetzt werden sollte.

Am Hauptbahnhof trafen die Beamten den 41-jährigen serbischen Staatsangehörigen an. Dieser führte eine Tasche bei sich. Noch während der polizeilichen Maßnahmen meldete sich ein 55-jähriger Geschädigter bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof und gab an, soeben im ICE bestohlen worden zu sein. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige dem Geschädigten kurz vor dem Halt am Hauptbahnhof die Reisetasche entwendete und anschließend den Zug verließ. Die Beamten stellten zweifelsfrei fest, dass es sich bei der mitgeführten Tasche um die des Geschädigten handelte.

Der serbische Staatsangehörige führte zudem einen Koffer bei sich, in welchem sich Damenkleidung befand. Auch die Eigentümerin dieses Koffers meldete den Diebstahl ihres Gepäckstücks wenig später bei der Bundespolizei.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen Diebstahls gegen den 41-Jährigen aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell