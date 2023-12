BPOLI-KA: (MA) Mit Haftbefehl gesucht und mit gefälschten Dokumenten unterwegs

Mannheim (ots) - Auf der Fahrt von Frankfurt/Main in Richtung Mannheim zog ein 38-Jähriger Reisender am gestrigen Abend (27.November.2023) kurz vor der Einfahrt in den Mannheimer Hauptbahnhof zweimal die Notbremse. Der deutsche Staatsangehörige fuhr am gestrigen Montagabend mit dem ICE in Richtung Mannheim, als er gegen 20:30 Uhr kurz vor der Einfahrt in den Mannheimer Hauptbahnhof ohne einen entsprechenden Rechtfertigungsgrund zweimal die Notbremse des Zuges gezogen haben ...

mehr