BPOLI-KA: Festnahme am Karlsruher Hauptbahnhof

Pforzheim (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil von drei Mitarbeitern der Deutschen Bahn kam es am gestrigen Tage am Haltepunkt Ersingen. Am Montagmorgen (27. November 2023) ist es während der Fahrscheinkontrolle am Haltepunkt Ersingen zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil von drei Mitarbeitern der Deutschen Bahn gekommen. ...

