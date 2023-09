Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht in der Übergasse in Kirn

Kirn (ots)

Am Dienstag, den 05.09.2023, stellte die Geschädigte ihren PKW gegen 11.00 Uhr gegenüber des Bekleidungsgeschäftes "Emporium" in der Übergasse in Kirn am Fahrbahnrand ab. Als sie gegen 11.20 Uhr an ihren PKW zurückkehrte fiel ihr ein frischer Unfallschaden am Kotflügel und der Tür auf der Beifahrerseite ihres PKWs auf. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Kirn bittet um Hinweise bezüglich des unfallverursachenden PKWs.

