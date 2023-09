POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit Flucht; Zeugenaufruf

Kirn, Am Katharinenkopf (ots) - Am Freitag Nachmittag des 08.09.2023 ist es im Zeitraum von ca. 17 - 18 Uhr im Bereich der Straße Am Katharinenkopf zur Unterschlagung eines Smartphones gekommen. Zum Tatzeitpunkt befand sich das Smartphone des Herstellers Samsung, welches auffällig in Regenbogenfarben schimmert, in einer vor dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses abgestellten, unbeaufsichtigten Reisetasche. ...

